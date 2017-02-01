المقدم التيماني يتألّق في الكيك بوكسينغ

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك المقدم المهندس بسام التيماني من فوج الأشغال المستقل في سلسلة بطولات في الكيك بوكسينغ خلال العام ٢٠١٩ وحقّق المراكز الأولى. وقد كان آخرها إحرازه المركز الثاني في بطولة العالم التي أُقيمت في مدينة بريغنز في النمسا، وذلك في أسلوب كيك لايت عن وزن فوق ٨٠ كلغ فئة المخضرمين، والمركز الثالث في أسلوب لايت كونتاكت عن الفئة نفسها.

أمّا خلال العام فقد أحرز المقدم التيماني المراكز الأولى في كلّ من بطولة لبنان لايت كونتاكت، وبطولة لبنان تويشو كونغ فو، وبطولة آسيا لايت كونتاكت، بالإضافة إلى إحرازه المركز الثالث في بطولة آسيا كيك لايت.