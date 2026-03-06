توفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٥ المقدم المتقاعد جواد سلمان (۸۳۰۱۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٦ الساعة ۱۱.۰۰ في جبانة بلدة النبطية الفوقا.

تُقبل التعازي أيام الجمعة والسبت والأحد بتواريخ ٦ و۷ و۲۰۲٦/۳/۸، ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ١٦.٠٠ ومن الساعة ۱۹.۰۰ ولغاية الساعة ۲۲.۰۰ في محلة ساقية الجنزير - بيروت (بناية البابا - الطابق الثامن)، أو عبر الاتصال بابن الفقيد المهندس باسل سلمان على رقم الهاتف: ٠٣/٢٣٨٢٦٢.