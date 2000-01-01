المكتب الوطني لنزع الألغام يواصل جولات التوعية من مخاطر الألغام في مدارس النبطية

إعداد: نينا عقل خليل

نـظم المكتب الوطني لنـزع الألغام في الجيـش، بالتـعاون مع لجـنة المساعـدات الشعبية النروجية والمنـطقة التربويـة في محافـظة النبطية، جولـة على المدارس الرسمـية والخاصـة في النبطـية، استكمـالاً للجــولات السابقـة التي نظمـها المكتـب، وذلك في اطــار التوعيـة للوقايـة من مـخاطر الألغام وارشاد الطـلاب إلى أنواعـها وأشـكالــها.

شارك في الجولة رئيس قسم الإعلام في المكتب العقيد تقي الدين التنير ورئيسة المنطقة نشأة الحبحاب.

وتتزامن الجـولة مع عروض مسرحيـة يقيمـها المكـتب الوطنـي في «مجمـع التحـرير» في السلطانية والتي حضرها 2000 طالـب وطالـبة من المدارس الرسمية والخاصة في تبنـين وجـوارها، وهدفها التوعية على الوقايـة من الألغـام، على أن تستمر الحملة لتشمل طلاب مدارس قضاء بنت جبيل.