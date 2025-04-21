استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٠ الملازم محمود زيتون من لواء الدعم - فوج الهندسة.

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢١ الساعة ١٠:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة عكار العتيقة حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة العصر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخَي ٢٢ و٢٠٢٥/٤/٢٣ في صالة الدلال - حي البلوط الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه.