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المهمات المنفذة بتاريخ 20 / 08 / 2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة
الجمعة, 21 آب 2020
- اجتماع مع "تجمع شبيبة متطوعين" بحث موضوع ترميم العقار رقم 776 ـــ رميل شارع الثلاثة أقمار وتوزيع حصص غذائية.
- اجتماع تنسيقي مع OCHA تناول كيفية جمع وتحديث المعلومات لاستثمارها في المراحل العملانية اللاحقة.
- اجتماع مع د.محمد دعبول بحث كيفية تفعيل التقديمات في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.
- اجتماع مع وفد من الكنيسة الإنجيلية تناول موضوع المساعدة في إعادة إعمار بيروت.
- اجتماع مع منظمة LIONS بحث تقديم طلب من جانبها للحصول على 30 م2 من الزجاج لاستخدامها ضمن القطاع المحدد لها في إعادة الإعمار.
- اجتماع مع شركة MAN تم خلاله عرض الخطة المرتقبة من جانبها لإدارة العمل في القطاع.
- اجتماع مع رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني بحث موضوع تجميع الردم في منطقة الدامور في بقعة مساحتها 100,000 م2، وتناول مسألة إرسال المساعدات القادمة من إيطاليا إلى منطقة البيال ليتم توضيبها من قبل CIMIC.
- كما اقترح رئيس بلدية بيروت تقديم مساعدات مالية لصالح عائلات متضررة تستخدم لترميم المنازل وفقاً لاقتراح غرفة الطوارئ المتقدمة، كذلك عرض رئيس البلدية أوضاع المباني الأثرية التي تحتاج إلى ترميم.