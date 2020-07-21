المهمات المنفذة بتاريخ 21 /08 /2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة

السبت, 22 آب 2020

- إجتماع مع الجمعية العربية الأسترالية بحث موضوع تقديم مساعدات إجتماعية وغذائية للمحتاجين.

- إجتماع مع جمعية "اليد الخضراء Green Hand " تناول امكانية تجهيز مطبخ ميداني قادر على تأمين 400 وجبة ساخنة يومياً.

- بالتنسيق مع غرفة الطوارئ المتقدمة لمدينة بيروت، أنهت جمعية LIONS إصلاح 36 شقة سكنية ضمن القطاع المحدد لها مسبقاً (واجهات زجاجية وأبواب وغيرها من التصليحات الضرورية).

- بالتنسيق مع غرفة الطوارئ المتقدمة لمدينة بيروت، تم توزيع:

• 300 حصة غذائية على العائلات المتضرّرة من الإنفجار من قبل جمعية "FOODBLESS".

• 200 حصة غذائية على العائلات المتضرّرة من الإنفجار من قبل جمعية "روح زورن ببيتن".

• 200 حصة غذائية على العائلات المتضرّرة من الإنفجار من قبل جمعية "المبرات الخيرية".

• 100 حصة غذائية على العائلات المتضرّرة من الإنفجار من قبل جمعية "الإغاثة الإسلامية".

• 30 حصة غذائية على العائلات المتضرّرة من الإنفجار من قبل جمعية "LEBANON OF TOMORROW".



- بالتنسيق مع غرفة الطوارئ المتقدمة لمدينة بيروت، تم نقل 18 شخص من منازلهم الآيلة للسقوط من محلة الجميزة إلى وحدات سكنية آمنة، كما قام الصليب الأحمر اللبناني بتأمين جميع المستلزمات الطبية والغذائية لهم.

- بالتنسيق مع غرفة الطوارئ المتقدمة لمدينة بيروت تم إصلاح واجهات زجاجية وأبواب 10 وحدات سكنية من قبل جمعية "من حقّي الحياة".