الوحدات العسكرية تلاحق المطلوبين والمخلين بالأمن والمتورطين في إشكالات في مختلف المناطق وتوقف 6 منهم

الأربعاء, 26 تشرين الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تستمر الوحدات العسكرية في مختلف المناطق في ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن والمتورطين في إشكالات، وفي هذا الإطار أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة التربيعة – طرابلس المواطنَين (و.م.) و(ع.م.) لمشاركتهما في إشكال تخلله إطلاق نار، وضبطت في حوزتهما مسدسَين حربيَّين.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في مدينة صور المواطن (ر.ص.) لإطلاقه النار على شخص، ما أدى إلى مقتله.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة رحبة – عكار المواطنين (م.ك.) و(ن.س.) و(م.س.)، لاعتدائهم مع آخرين على عدد من الأشخاص وتصويرهم ونشر مقطع فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.