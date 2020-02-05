الوزيرة عكر تستقبل العماد قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي قدّم لها التهنئة في مناسبة توليها حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة.

كما التقت الوزيرة عكر في الإطار نفسه، أعضاء المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون. وقد ضمّ الوفد رئيس أركان الجيش اللواء الركن أمين العرم، والمدير العام للإدارة اللواء الركن مالك شمص، ومفتش عام وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن ميلاد اسحق، وعضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شاميّة، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وأمين سرّ المجلس العسكري العميد الركن أحمد الأسير.