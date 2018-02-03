الوزير الصرّاف يزور مقرّ قيادة الوحدة الإسبانية في مرجعيون

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف مقرّ قيادة الوحدة الإسبانية العاملة في إطار قوّات الأمم المتّحدة المؤقتة في منطقة مرجعيون، حيث التقى نظيرته الإسبانية السيّدة Maria Dolores De Cospedal، في حضور قائد العمليات الفريق Fernando Lopez Del Pozo.

تناول اللقاء الأوضاع في منطقة الجنوب في ظلّ التعاون القائم بين الجيش وقوّات الأمم المتّحدة المؤقتة العاملة في لبنان. وفيما شدّد الوزير الصرّاف على التزام لبنان القرار 1701، نوّهت الوزيرة الإسبانية بهذا التعاون، وبالجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني، مؤكّدة دعم بلادها لاستقرار لبنان وأمنه.



