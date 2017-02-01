اليابان: أول ارتفاع لأسعار الجملة منذ 44 شهراً

إعداد: تيريز منصور

ارتفـعت أسعار الجملة اليابانية في آذار بالوتيرة السنوية، لأول مرة منذ نحو 4 سنـوات، في خطـوة توحي بأن انكمـاش الأسعار يتـقلص، إلا أن الاقتصـاديين استـبعدوا أن تبدأ أسعار المستهلكين بالإرتفـاع قريباً. وقد بدأت الضغوط الإنخـفاضية على الأسعار تخـفّ، فيما يتعـزز الإنتـعاش الإقتصادي. وتبيع المصانع اليابانية المزيد من السلع الى الأسـواق الخارجية، ولا سيما الصـين. وفي المقابل، يؤدي طلب الصـين القوي على المواد الأولية الى ارتفـاع أسعار الحديد والفحم والمنتجات الزراعيـة، مـا يزيـد كلفـة الشركـات اليابانـية.

وزاد مؤشر أسعار سلـع الشركات، الذي يتعـقب السلع التي تشتريها الشركـات وكلفـة الكهرباء والخدمات العامة، والصادر عن بنـك اليابان (المصـرف المركزي) ، بنسـبة 0.2 في المئة بالوتيـرة السنويـة، مسجلاً أول ارتفـاع له منذ تموز 2000، أي منذ 44 شهراً. وبالوتيـرة الشهرية، فقـد زاد مؤشـر أسعـار سلع الشركات بنسـبة 0.2 في المئـة أيضاً، وهذه رابـع زيـادة شهريـة على التوالي. وزادت أسعار الواردات 2.3 في المئة وأسعـار الصادرات 1.3 في المئة.