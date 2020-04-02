بدء العمل بآلية تقديم طلبات المواطنين إلى قيادة الجيش عبر شركة بريد لبنان LIBANPOST

الاثنين, 20 تموز 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

تعلن قيادة الجيش أنها وإنفاذاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة بريد لبنان (LIBANPOST) سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 27 / 7 /2020 باستقبال طلبات ومراجعات المدنيين، العسكريين المتقاعدين، الشركات والمؤسسات، عبر مكاتب الشركة المذكورة بفروعها كافةً. على أن يبقى استقبال الطلبات في قيادة الجيش أمانة الأركان سارياً حتى تاريخ 30 تشرين الأول 2020 حيث تصبح بعدها عملية تقديم هذه الطلبات محصورة فقط بمكاتب الشركة المذكورة، باستثناء الطلبات غير الواردة في اللائحة المرفقة والتي ستبقى آلية تقديمها على ما هي عليه.