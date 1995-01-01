بدء عناصر فوج الهندسة في الجيش أعمال البحث والإنقاذ في مدينتي البستان التركية وجبلة السورية

الأربعاء, 08 شباط 2023

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧، بدأ عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني.

وكان عناصر المجموعة الأولى قد وصلوا إلى مدينة أضنة التركية وانتقلوا إلى مدينة البستان برًّا، فيما وصل عناصر المجموعة الثانية إلى مدينة جبلة السورية ليلًا عن طريق البر كذلك.

وباشرت المجموعتان فور وصولهما العمل على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين ضمن ظروف مناخية صعبة وحرارة منخفضة، وبيئة عمل غير آمنة نتيجة استمرار الهزات الارتدادية التي يمكن أن تسبب انهيارات إضافية في المباني المتصدعة.