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بدء قبول طلبات الانتساب إلى برنامج التحكيم
الاثنين, 14 نيسان 2025
يعلن مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني وعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، عن بدء قبول طلبات الاشتراك في المقابلة الشفهية المقرر إجراؤها لاختيار المقبولين للانتساب لبرنامج التحكيم الذي ينظمه مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم، وذلك وفقًا لما يلي: - المكان: مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية - الريحانية. - الزمان: اعتبارًا من 14 /4 /2025 ولغاية 21 /4 /2025. للاستفسار الاتصال بمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية على رقم الهاتف العسكري 1701 – تحويل 27846، أو عبر البريد الإلكتروني: rssc-adroffice@army.gov.lb. يتم الاطلاع على بقية الشروط والمستندات المطلوبة عبر موقع الجيش على الإنترنت: www.lebarmy.gov.lb الشروط الإنتساب للبرنامج