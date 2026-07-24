الجمعة, 24 تموز 2026

يعلن مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني وعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية عن بدء قبول طلبات الانتساب إلى برنامج دبلوم دراسات عليا "ماستر" في الدراسات الاستراتيجية للعام 2026-2027 (للضباط)، وذلك وفقًا لما يلي: - المكان: مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية - الريحانية.

- الزمان: اعتبارًا من 24 / 7 / 2026 لغاية 24 / 9 / 2026.

للاستفسار الاتصال بمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية على رقم الهاتف العسكري 1701 – تحويل 27846، أو عبر البريد الإلكتروني: rssc- adroffice@army.gov.lb

يتم الاطلاع على مواد التدريس وشروط الانتساب عبر موقع الجيش على الإنترنت: www.lebarmy.gov.lb

مواد التدريس و شروط الانتساب.