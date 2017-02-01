بريطانيا مستمرّة في دعم الجيش اللبناني

تناول وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق John Lorimer الذي زار لبنان على رأس وفدٍ مرافق.

وقد أكّد الفريق Lorimer خلال اللقاء الذي حضره الملحق العسكري البريطاني المقدم Alex Hilton، استعداد بلاده مواصلة دعمها الجيش اللبناني لناحية المساعدات والاستشارات التي تقدِّمها له في عدَّة مجالات، بالإضافة إلى عزمها على إطلاق البرامج الجديدة التي تمَّت مناقشتها في خلال زيارة الوزير بو صعب الأخيرة إلى المملكة المتحدة.

واستقبل الوزير بو صعب قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stephano Del Col واستعرض معه آخر المستجدات والتطورات جنوبًا.

كما استقبل الوزير بو صعب المفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق يرافقه وفد من ضباط المفتشية العامة الذين زاروه مهنّئين بالأعياد.