بطولة الجيش في ألعاب القوى

إعداد: نينا عقل خليل

نتائج اللقاءين الأول والثاني للمجموعة «أ»

أقام المركز العالي للرياضة العسكرية بطولة الجيش في ألعاب القوى، اللقاءين الأول والثاني للمجموعة «أ»، والتي جرت مبارياتها على ملعب بيروت البلدي.

اللقاء الأول

تصنيف الأفراد:

* ركض 200 متر:

- الجندي مياد غصن من الفوج المجوقل، الأول.

- العريف عباس اسماعيل من فوج التدخل الثالث، الثاني.

- الجندي الأول زياد جبرا من اللواء اللوجستي، الثالث.

* ركض 800 متر:

- الجندي مصطفى المحمود من فوج المغاوير، الأول.

- العريف نقولا مرتا من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.

- الرقيب الأول حسين خزعل من اللواء الثالث، الثالث.

* ركض 3000 متر:

- الجندي علي عوض من فوج التدخل الثالث، الأول.

- العريف حسين عواضة من اللواء الأول، الثاني.

- الجندي محمد الدركوشي من فوج التدخل الأول، الثالث.

* قفز عال:

- العريــف الأول داوود ســرور مــن لواء الحرس الجمهــوري، الأول.

- المجند مصطفى السعيدي من منطقة بيروت، الثاني.

- الجندي جرجس طنوس من فوج المدفعية الثاني، الثالث.

* كرة حديد:

- الجندي بدري عبيد من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

- العريف الأول سائر سالم من اللواء الثاني عشر، الثاني.

- العريف الأول محمد الخطيب من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.

* رمي الرمح:

- العريف الأول طالب الحسن من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

- العريف محمد مراد من فوج التدخل الخامس، الثاني.

- التلميذ الرتيب أحمد الحسن من معهد التعليم، الثالث.

تصنيف الفرق:

- الأول: لواء الحرس الجمهوري.

- الثاني: فوج التدخل الثالث.

- الثالث: اللواء الثامن.

اللقاء الثاني

تصنيف الأفراد:

* ركض 200متر:

- الجندي مياد غصن من الفوج المجوقل، الأول.

- الجندي الأول زياد جبرا من اللواء اللوجستي، الثاني.

- الرقيب أحمد توسكا من اللواء الثاني، الثالث.

* ركض 800 متر:

- الجندي الأول زياد عون من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

- الرقيب الأول حسين خزعل من اللواء الثالث، الثاني.

- العريف نقولا مرتا من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.

* ركض 3000 متر:

- العريف علي عوض من فوج التدخل الثالث، الأول.

- العريف حسين عواضة من اللواء الأول، الثاني.

- العريف محمد الدركوشي من فوج التدخل الأول، الثالث.

* قفز عال:

- العريف الأول داوود سرور من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

- الرقيب علاء الحاج من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.

- العريف حسين دندشلي من اللواء الثامن، الثالث.

* كرة حديد:

- الجندي بدري عبيد من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

- العريف الأول سائر سالم من اللواء الثاني عشر، الثاني.

- العريف الأول محمد الخطيب من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.

* رمي الرمح:

- التلميذ الرتيب أحمد الحسن من معهد التعليم، الأول.

- العريف الأول طالب الحسن من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.

- العريف أحمد العلي من اللواء الخامس، الثالث.

تصنيف الفرق:

- الأول: لواء الحرس الجمهوري.

- الثاني: اللواء الثامن.

- الثالث: فوج التدخل الثالث.