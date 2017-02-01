بطولة الجيش في الرماية بالمسدس

إعداد: روجينا خليل الشختورة

أقيمت بطولة الجيش- 2016 للرماية بالمسدس في حقل رماية نادي الجيش اللبناني – مار روكز، وقد حلّ في تصنيف الفرق فوج مغاوير البحر في المركز الأول، ومقر عام الجيش في المركز الثاني، ولواء الحرس الجمهوري في المركز الثالث.

وفي التصنيف الإفرادي للرجال في الدور الأول، حلّ العميد الركن الياس حنا من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في المركز الأول، والملازم أول أيوب زغيب من معسكر عرمان للتدريب في المركز الثاني، والنقيب شربل سماحة من فوج مغاوير البحر في المركز الثالث.

أما في الدور الثاني، فقد حلّ العميد الركن عبد الكريم هاشم من مقر عام الجيش في المركز الأول، والعميد الركن زياد نصر من فوج المدرعات الأول في المركز الثاني، والعميد الركن الياس حنا في المركز الثالث.

وأخيرًا عن فئة السيدات، فازت المؤهل ريما قرطباوي من مقر عام الجيش بالمركز الأول.