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أخبار رياضية
بطولة الجيش في سباق الضاحية اللقاء الثالث
لواء الحرس الجمهوري أول الفرق والعريف الأول عمر عبد اللطيف أول الأفراد
في إطار النشاطات الرياضية للعام الرياضي 2003, وضمن بطولة الجيش في سباق الضاحية لمسافة 5 كلم, أقام المركز العالي للرياضة العسكرية اللقاء الثالث على طريق خلدة الناعمة. وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
● التصنيف الفردي:
- العريف الأول عمر عبد اللطيف من فوج المغاوير, الأول.
- الجندي الأول أحمد الدركوشي من لواء الحرس الجمهوري, الثاني.
- العريف الأول علي مظلوم من لواء الحرس الجمهوري, الثالث.
● التصنيف الإجمالي:
- المركز الأول: لواء الحرس الجمهوري.
- المركز الثاني: فوج المغاوير.
- المركز الثالث: اللواء الثالث.