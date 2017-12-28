أخبار رياضية

العدد 214 - نيسان 2003
بطولة الجيش في سباق الضاحية ­ اللقاء الثالث
إعداد: تريز منصور - نينا عقل خليل

لواء الحرس الجمهوري أول الفرق والعريف الأول عمر عبد اللطيف أول الأفراد

في إطار النشاطات الرياضية للعام الرياضي 2003, وضمن بطولة الجيش في سباق الضاحية لمسافة 5 كلم, أقام المركز العالي للرياضة العسكرية اللقاء الثالث على طريق خلدة ­ الناعمة. وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
● التصنيف الفردي:
­-  العريف الأول عمر عبد اللطيف من فوج المغاوير, الأول.
­-  الجندي الأول أحمد الدركوشي من لواء الحرس الجمهوري, الثاني.
- ­ العريف الأول علي مظلوم من لواء الحرس الجمهوري, الثالث.
● التصنيف الإجمالي:
­-  المركز الأول: لواء الحرس الجمهوري.
­-  المركز الثاني: فوج المغاوير.
­-  المركز الثالث: اللواء الثالث.