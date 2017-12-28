بطولة الجيش في سباق الضاحية ­ اللقاء الثالث

إعداد: تريز منصور - نينا عقل خليل

لواء الحرس الجمهوري أول الفرق والعريف الأول عمر عبد اللطيف أول الأفراد

في إطار النشاطات الرياضية للعام الرياضي 2003, وضمن بطولة الجيش في سباق الضاحية لمسافة 5 كلم, أقام المركز العالي للرياضة العسكرية اللقاء الثالث على طريق خلدة ­ الناعمة. وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

● التصنيف الفردي:

­- العريف الأول عمر عبد اللطيف من فوج المغاوير, الأول.

­- الجندي الأول أحمد الدركوشي من لواء الحرس الجمهوري, الثاني.

- ­ العريف الأول علي مظلوم من لواء الحرس الجمهوري, الثالث.

● التصنيف الإجمالي:

­- المركز الأول: لواء الحرس الجمهوري.

­- المركز الثاني: فوج المغاوير.

­- المركز الثالث: اللواء الثالث.