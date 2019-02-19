بطولة الدرجة الأولى في المصارعة للجيش

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رياضة
حلّ فريق الجيش في المركز الأول في مسابقتَي المصارعة الحرّة والرومانية في بطولة لبنان للدرجة الأولى التي نظّمها الاتحاد اللبناني للّعبة في قاعة جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا AUL – الكولا – وطى المصيطبة.
في المصارعة الحرة، حلّ الجيش على الصعيد الإجمالي أولًا من بين ثمانية فرق مشاركة برصيد 85 نقطة، وعلى الصعيد الإفرادي جاءت النتائج على النحو الآتي:
|
الإسم والشهرة
|
الرتبة
|
القطعة
|
الوزن
|
التصنيف
|
أحمد حسن
|
جندي
|
منطقة الجنوب – فرع المخابرات
|
57 كلغ
|
الأول
|
حمزة العشي
|
مجند (م.خ)
|
فوج التدخل الثاني
|
61 كلغ
|
الأول
|
ناصر الحسين
|
مجند (م.خ)
|
فوج التدخل الرابع
|
70 كلغ
|
الثاني
|
وائل زيتون
|
مجند (م.خ)
|
لواء المشاة الثامن
|
74 كلغ
|
الثاني
|
محمد مشيك
|
عريف
|
فوج الأشغال المستقل
|
79 كلغ
|
الأول
|
ميشال الصوري
|
رقيب
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
86 كلغ
|
الأول
|
محمد فيصل طبيلي
|
مجند (م.خ)
|
فوج التدخل السادس
|
92 كلغ
|
الثالث
|
حسن ترحيني
|
عريف
|
لواء المشاة الثاني
|
97 كلغ
|
الأول
|
الهادي حميه
|
عريف
|
لواء المشاة الثاني
|
125 كلغ
|
الثاني
أمّا على الصعيد الإجمالي في مسابقة المصارعة الرومانية، فقد حلّ الجيش في المركز الأول من بين سبعة فرق مشاركة برصيد 98 نقطة. وجاءت النتائج الإفرادية لعسكرييه على النحو الآتي:
|
الإسم والشهرة
|
الرتبة
|
القطعة
|
الوزن
|
التصنيف
|
أحمد حسن
|
جندي
|
منطقة الجنوب – فرع المخابرات
|
55 كلغ
|
الأول
|
حمزة العشي
|
مجند (م.خ)
|
فوج التدخل الثاني
|
60 كلغ
|
الأول
|
الياس الحوراني
|
عريف
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
63 كلغ
|
الثاني
|
علي نظام
|
جندي أول
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
67 كلغ
|
الأول
|
عباس الأحمر
|
عريف
|
لواء المشاة الحادي عشر
|
72 كلغ
|
الثاني
|
محمد مشيك
|
عريف
|
فوج الأشغال المستقل
|
77 كلغ
|
الأول
|
علي أحمد
|
عريف
|
القوات البحرية
|
82 كلغ
|
الأول
|
عبد الرحمن فتيله
|
مجند (م.خ)
|
لواء المشاة الأول
|
87 كلغ
|
الأول
|
حسن ترحيني
|
عريف
|
لواء المشاة الثاني
|
97 كلغ
|
الأول
|
حسن حميه
|
عريف
|
لواء المشاة الحادي عشر
|
130 كلغ
|
الأول