بطولة الدرجة الأولى في المصارعة للجيش

إعداد: روجينا خليل الشختورة

حلّ فريق الجيش في المركز الأول في مسابقتَي المصارعة الحرّة والرومانية في بطولة لبنان للدرجة الأولى التي نظّمها الاتحاد اللبناني للّعبة في قاعة جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا AUL – الكولا – وطى المصيطبة.

في المصارعة الحرة، حلّ الجيش على الصعيد الإجمالي أولًا من بين ثمانية فرق مشاركة برصيد 85 نقطة، وعلى الصعيد الإفرادي جاءت النتائج على النحو الآتي:

الإسم والشهرة الرتبة القطعة الوزن التصنيف أحمد حسن جندي منطقة الجنوب – فرع المخابرات 57 كلغ الأول حمزة العشي مجند (م.خ) فوج التدخل الثاني 61 كلغ الأول ناصر الحسين مجند (م.خ) فوج التدخل الرابع 70 كلغ الثاني وائل زيتون مجند (م.خ) لواء المشاة الثامن 74 كلغ الثاني محمد مشيك عريف فوج الأشغال المستقل 79 كلغ الأول ميشال الصوري رقيب المركز العالي للرياضة العسكرية 86 كلغ الأول محمد فيصل طبيلي مجند (م.خ) فوج التدخل السادس 92 كلغ الثالث حسن ترحيني عريف لواء المشاة الثاني 97 كلغ الأول الهادي حميه عريف لواء المشاة الثاني 125 كلغ الثاني

أمّا على الصعيد الإجمالي في مسابقة المصارعة الرومانية، فقد حلّ الجيش في المركز الأول من بين سبعة فرق مشاركة برصيد 98 نقطة. وجاءت النتائج الإفرادية لعسكرييه على النحو الآتي: