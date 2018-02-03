بطولة الدكوانة الثالثة في الرماية بالمسدس عيار 9 ملم

إعداد: روجينا خليل الشختورة

في تحيّةٍ إلى شهداء الجيش، نظّمت بلدية الدكوانة، وبإشراف الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، بطولة الدكوانة الثالثة في الرماية بالمسدس عيار 9 ملم، وذلك في نادي سيللو بيللو تحت اسم كأس شهداء عملية «فجر الجرود». شارك الجيش في هذه البطولة وحلّ ضباطه في المراكز الأولى، فحقّق الملازم أول علي موسى من مديرية المخابرات المركز الأول، تلاه العميد الركن عبد الكريم هاشم من المفتشية العامة محرزًا المركز الثاني، والعميد الركن الياس حنا من مديرية المخابرات المركز الثالث.