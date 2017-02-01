بطولة لبنان للتجذيف: الجيش في المركز الأول في سباقي الأرغوميتر والماء

إعداد: روجينا خليل الشختورة

حلّ فريق الجيش في المركز الأول بين 10 أندية مشاركة في التصنيف النهائي لبطولة لبنان للتجذيف التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة، إذ حصد في سباق الأرغوميتر 72 نقطة، وفي سباقات الماء 95 نقطة.

أمّا على الصعيد الفردي، فقد حقّق المجنّد الممددة خدماته حمزة حمية من اللواء الثاني رقمًا جديدًا في سباق الأرغوميتر رجال (وزن خفيف تحت 23 سنة) لمسافة 2000 متر بتوقيت 6.54.02 د.

بدوره، حقّق الجندي جرجيو بطرس من الكلية الحربية رقمًا جديدًا في السباق عينه بتوقيت 7.11.01 د.، في حين حقّق الجندي صلاح العريضي من اللواء الثاني عشر، توقيتًا جديدًا هو 7.06.00 د.

ونشير إلى أنّ الثلاثة مفصولون إلى المركز العالي للرياضة العسكرية، وكانوا قد حقّقوا أرقامهم السابقة لدى مشاركتهم في بطولة الاستقلال الخامسة عشرة للعام 2016.