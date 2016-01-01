بلدية العبادية كرّمت عسكريين من فوج الأشغال المستقل

إعداد: نينا عقل خليل

أقامت بلدية العبادية احتفالاً، كرّمت خلاله ضباطاً ورتباء وأفراداً من فوج الأشغال المستقل الذين بذلوا جهوداً خلال عملية تفتيت الصخور التي كانت تعرّض منازلهم للخطر من جراء انهيارها، كما حصل خلال العام المنصرم حين تضرر منزل السيد سامي عنداري.

حضر الاحتفال كل من: قائد فوج الأشغال المستقل العميد الركن رفيق حمود، قائد فوج التدخل الأول العقيد الركن قاسم جمول، العقيد محمد ترو من فرع مخابرات جبل لبنان، العقيد الركن قاسم جمول والملازم حسام عطوي وأفراد الفوج الذين نفذوا المهمة الإنمائية، بالإضافة إلى أعضاء بلدية العبادية كافة وحشد من أبنائها.

استهل الاحتفال بكلمة لرئيس البلدية السيد كمال حمدان أشاد فيها بالجهد العظيم الذي قام به أفراد الفوج متحدّين بهمتهم وإرادتهم ومثابرتهم الصعاب والمخاطر، التي كانت تكتنف عملية التفتيت لصخور عمرها ملايين السنين كادت تتسبّب بكارثة طبيعية في يوم من الأيام. وقد عجزت وتجنّبت تنفيذ المهمة مؤسسات خاصة عدة بعد رؤيتها لحـجم وخطـورة الأعمال المطلوبة.

بعدها، ألقى العميد الركن حمود كلمة نوّه فيها بعمل ضباط وأفراد الفوج الذين نفذوا المهمة، مشدداً على أن العسكري من أولى واجباته حماية المواطن من كل الأخطار المحدقة به. وهذا نابع من قناعاته التي رسختها في نفسه توجيهات قائد الجيش العماد ميشال سليمان. وختم شاكراً بلدية العبادية على تعاونها في سبيل إنجاح المهمة التي نفذها عناصر الفوج من خلال دعمهم المعنوي لهم ومساعدتهم بالعدة والآليات التي كانوا بحاجة إليها.

وفي الختام، جرى توزيع الدروع التذكارية على الضباط والأفراد المحتفى بهم من قبل رئيس البلدية وأعضائها.