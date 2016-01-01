بلدية رحبة ورابطة قدامى القوات المسلحة أحيتا عيد الشهداء

إعداد: نينا عقل خليل

برعاية قائد الجيش العماد ميشـال سليمان، ممثلاً بالعميد الركن محمد خير، أقامـت بلدية رحبة ورابطـة قدامى الـقوات المسلحة احتفـالاً لمناسبـة عيد الشهداء وذلك في ساحة الشهداء في البلـدة.

حضر الاحتفال، السيد سجيع عطيه ممثلاً نائب الرئيس السابق للحكومـة عصـام فارس، النائب جمـال اسماعيل، راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكـس المتروبوليـت بولس بندلي، وضبـاط وشخصيـات.

بدايـة، تـرأس المتروبوليـت بـندلي قداساً عن أرواح الشـهداء بمعـاونـة كاهـن الرعـية الأب جان رزق، وألقـى عظـة حول معـانـي الشهـادة والتضـحية والتـفانـي من أجـل الانسـان.

بعدهـا، أقيم احتفـال خطابـي استـهـل بالنشيـد الوطني ثم كلـمة لعريـف الاحتفال سالم اسحق، فكلمـة نائب رئيـس بلدية رحبة جان فيّاض. وألقى اليـاس دنكور كلمة رابطة قدامى القوات المسلحة وتـلاه ابراهيـم رزق.

وفي الختام، تم وضع اكاليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش والقـوات المسلّحـة.