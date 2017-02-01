بلديـــات ومدارس وجمعيات احتفلــت بذكــرى الاستقلال

أحيت البلديات والمدارس والجمعيات الكشفية والأهلية الذكرى 61 للاستقلال باحتفالات ونشاطات متنوعة. وقد لبت وحدات الجيش المنتشرة الدعوة للمشاركة في العديد من هذه الاحتفالات.