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حفلات الإستقلال
بلديـــات ومدارس وجمعيات احتفلــت بذكــرى الاستقلال
أحيت البلديات والمدارس والجمعيات الكشفية والأهلية الذكرى 61 للاستقلال باحتفالات ونشاطات متنوعة. وقد لبت وحدات الجيش المنتشرة الدعوة للمشاركة في العديد من هذه الاحتفالات.
- نظمت مدرسة قدموس - جوار النخل - صور، احتفالاً مشتركاً مع اللواء الثالث، حضره قائد اللواء العميد الركن عبد الحميد درويش ممثلاً قائد الجيش، والعديد من ضباط الفوج، ورئيس المدرسة ورئيس بلدية صور والعباسية والهيئة التعليمية والطلاب. تخلل الإحتفال عرض رياضي لمجسمات، وسباق بدل على مسافة 002 متر من دون حواجز، كما جرت مباراة لكرة السلة بين فريق اللواء الثالث والمدرسة، فاز بنهايته فريق اللواء الثالث. وكانت موسيقى الجيش قد عزفت أناشيد وطنية متنوعة خلال الإحتفال، الذي قُدم في نهايته لقيادة اللواء الثالث، علم المدرسة موقعاً من قبل الهيئة التعليمية وتلامذة المدرسة.
- أقامت مدرسة بنت جبيل الفنية العالية احتفالاً كبيراً في باحة المدرسة، حضره ممثل قائد الجيش العميد الركن يوسف جرمانوس، وممثلون عن القوى الأمنية، إضافة الى قائمقام بنت جبيل ابراهيم درويش والعديد من فاعليات المنطقة. وألقى ممثـل قائد الجيش كلمة من وحي المناسبة، كذلك قدم الشاعـر عباس فتوني قصيدة، من وحي الاستقلال. كما قدّم مدير المدرسة السيد غسان بزي الدروع لممثلي القوى الأمنية.
- أقامـت ثانوية حارة حريك - انترناشيـونال كولـدج، احتفـالاً في باحة المدرسة، حضره رئيس أركان اللواء الثاني العقيد الركن توفيق حنون، تخللته أناشيد وطنية، الى شروحات حول خدمة العلم.
- أقام فوج الفرزل في جمعية كشاف التربية الوطنية - مفوضية البقاع، احتفالاً على مسرح سيدة الانتقال للراهبات المخلصيات في الفرزل، حضره قائد موقع راشيا العقيد الركن رضوان الخطيب وعدد من الضباط والهيئة التعليمية والطلاب. أحيا الإحتفال عدد كبير من المغنين، كمحمد اسكندر، يوسف المعقر، زياد إيماز، سامي الأيوبي، سامر الزين، روني كسر، ساريا برقاشي، ليلى نجم، ناي سليمان، نزيه ابو الزور وغالب شيخاني.
- نظمت بلدية القبيات احتفالاً حضره العقيد جرجس يوسف قائد موقع عندقت ممثلاً العماد قائد الجيش، وقد تخللت الاحتفال فقرات فنية ولوحات فولكلورية، الى كلمات.
- برعاية قائد الجيش وحضور ممثل له احتفلت مدرسة الحكمة - عين سعادة بذكرى الاستقلال.
- في ذكرى الاستقلال نظمت بلدية كفرذبيان حملة تشجير محمية الصمود برعاية العماد سليمان قائد الجيش وحضور ممثل له.
- برعاية قائـد الجيـش العماد ميشال سليمان، أقامـت كلية الحقـوق والعلوم السياسيـة والإدارية في الجامعـة اللبنانيـة - فرع الشمـال، احتفــالاً في حديقـة مجمع كليات الحقـوق والآداب والعلوم الإجتماعيـة.