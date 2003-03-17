بيانات تتعلق بخدمة العلم

إعداد: نينا عقل خليل

● صدر عن قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً لبياناتها السابقة تذكر قيادة الجيش كل لبناني من مواليد 1984 أتم الثامنة عشرة, وخلال ثلاثة أشهر من بلوغه هذه السن, بوجوب التقدم من أقسام التعبئة في المناطق للتصريح عن وضعه ومكان إقامته وإلا اعتُبر متخلفاً.

يتـم القيـد وتقديم طلبات الإعفاء والتأجيل للمدعوين في أقسام تعبئة المناطـق بحـسب قيد سجـلات نفوسـهم, على أن يصطـحب المدعو ما يلي:

­ بيان قيد إفرادي لم يمض على تاريخه مدة ثلاثة أشهر.

­ صورة شمسية قياس 4 x 4.

­ إفادة سكن من المختار.

بالإضافة الى المستندات المطلوبة لحالات الإعفاء والتأجيل.

لمزيد من المعلومات, يمكن زيارة موقع الجيش على شبكة الإنترنت على العنوان الآتي: www.lebarmy.gov.lb

اليرزة في 17/3/2003

● صدر عن قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً لبياناتها السابقة تذكر قيادة الجيش جميع مدعوي خدمة العلم من مواليد العام 1973 ولغاية العام 1984 ضمناً الذين تنطبق عليهم إحدى الحالات الآتية:

1-­ لم يتقدم إطلاقاً لغاية تاريخه لتسوية وضعه.

2-­ متخلف عن الإلتحاق بالموعد المحدد لاستدعائه.

3-­ لم يستحصل بعد على بطاقة إعفاء نهائي.

4-­ إنتهاء صلاحية التأجيل الممنوح له.

تذكرهم بوجوب التقدم من مديرية التعبئة أو أحد أقسامها في المناطق لتسوية أوضاعهم, كما تذكر هؤلاء المتخلفين أنه بالإضافة الى تعريض أنفسهم للملاحقة القضائية بجرم التخلف, فإن المادة 112 ­ الفقرة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 وتعليماته التطبيقية تنص على ما يلي:

­ يمـنع كل لبـناني خاضـع لموجبـات خدمـة العلم ولا يثبت أداءه هذه الموجبات من ممارسـة الحقوق الآتي ذكرها:

أ- ­ الإنتخاب والترشيح لمختلف الهيئات والمدارس وغيرها.

ب- ­ الإستخدام في أية وظيفة أو أي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.

ت- ­ مزاولة أية مهنة حرة.

ث- ­ مغادرة الأراضي اللبنانية.

ج- ­ الإنتساب الى المدارس والجامعات.

اليرزة في 19/3/2003

● صدر عن قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً لبياناتها السابقة تذكّر قيادة الجيش الراغبين من مدعوي خدمة العلم, أنه أصبح بإمكانهم تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بالخدمة بواسطة البريد عبر شركة

""Liban Poste مع الإشارة الى ما يلي:

1-­ يُسلم صاحب العلاقة عند تقديمه الطلب مستنداً مؤقتاً يخوله التجول طيلة الفترة اللازمة لإنجاز المعاملة.

2-­ يمكن تقديم الطلبات في جميع فروع الشركة المذكورة الموجودة في مختلف المناطق اللبنانية واستلام المعاملات المنجزة على العناوين المحددة من قبل أصحاب العلاقة.

3-­ لا يستوجب تقديم الطلب حضور صاحب العلاقة شخصياً.

4-­ للمزيد من المعلومات, يمكن الإتصال بمديرية التعبئة أو بأحد أقسامها في المناطق, أو الدخول الى موقع الجيش على شبكة الإنترنت على العنوان الآتي: www.lebarmy.gov.lb

اليرزة في 20/3/2003