بيانات مديرية التوجيه

في مواكبة أعمال مختلف قطع ووحدات الجيش, أصدرت مديرية التوجيه بيانات عدة حول ما نفذه العسكريون من مهام إنقاذ ومساندة الى فتح الطرقات وتوزيع المساعدات. هنا البيانات الصادرة طوال فترة العاصفة التي اجتاحت لبنان:

● في إطار أعمال الإغاثة والإنقاذ التي ينفذها الجيش, تدخلت الوحدات المنتشرة في منطقتي البقاع والشمال مدعومة بطوافتين من القوات الجوية, وعمدت بالتنسيق والتعاون مع مجموعات من عناصر الدفاع المدني الى إخلاء عشرات المواطنين الذين حاصرتهم السيول في بلدة المرج ­ البقاع وفي بلدات السماقية وحكر الضاهري والعريضة والكنيسة وتل البيرة ­ الشمال, وتتابع هذه القوة فتح الطرقات وإزالة الإنهيارات وإنقاذ وإغاثة أشخاص آخرين.

اليرزة في 20/2/2003

● تابعت قوى الجيش المنتشرة في مناطق البقاع وعكار, بالتنسيق والتعاون مع عناصر الدفاع المدني أعمال الإغاثة والإنقاذ حيث قامت بإخلاء العديد من المواطنين الذين حاصرتهم السيول في بلدات حوش الحريمه, بر الياس, الروضة والمنصورة ­- البقاع وقرى وبلدات أخرى في منطقة الشمال, وتعمل جرافات الجيش بصورة مستمرة على فتح الطرقات المقطوعة بالثلوج في المناطق الجبلية وإزالة الإنهيارات عنها.



اليرزة في 21/2/2003

● تابعت قوى الجيش المنتشرة أعمال الإنقاذ والإغاثة, حيث قامت في منطقة البقاع بإخلاء عشرات المواطنين المحاصرين بالسيول في بلدات: المنصورة -­ حوش الحريمة ­– المرج- ­ مجدل عنجر- ­ الصويري -­ الروضة ­- بر الياس, وإعادة تأهيل مجاري المياه في بلدة عين كفرزبد وتأمين نقل مواد غذائية الى بلدة الدلهمية المحاصرة بالمياه, وإنقاذ العديد من الأشخاص والسيارات المحاصرة بالثلوج في المناطق الجبلية.

كما قامت بفتح طريق رأس العين ­ صور وإنقاذ الأشخاص المحتجزين وإقامة سواتر ترابية حول منشآت مصلحة المياه لمنع تسرب المياه اليها. كما عمدت في منطقة جبل لبنان الى إزالة إنهيارات الأتربة والصخور عن طرقات بتاتر ­ عين الحلزون, عاليه ­ رشميا, طريق عام الفياضية مقابل مطعم الشير.

اليرزة في 22/2/2003

● تواصل قوى الجيش المنتشرة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة, أعمال الإغاثة والإنقاذ في مختلف المناطق اللبنانية. وقامت الوحدات المنتشرة في منطقة البقاع بإنقاذ عشرات المواطنين المحاصرين بالثلوج داخل سياراتهم على طرق: سحمر- ­ لبايا- ­ كفرمشكي, لالا- ­ بعلول -­ القرعون, الفالوج -­ الرفيد, مرج زهور- ­ جب فرح, عيتا الفخار- ­ حلوى –­ ينطا- ­ دير العشاير, راشيا –­ عيحا - ­ كفرقوق. وفي منطقة جبل لبنان تم إنقاذ العديد من المواطنين المحاصرين على طريق فقرا ­ كفرذبيان, مفترق سد شبروح.

وفي الجنوب عمدت القوى المنتشرة الى فتح طريق عرب صاليم -­ جرجوع -­ جباع المقطوعة بسبب تراكم الثلوج وإخلاء المحتجزين فيها.

وفي الشمال تم انقاذ العديد من المواطنين المحتجزين على طريق القبيات ­ الهرمل وأماكن أخرى في جرود عكار. وتعمل آليات الجيش بصورة مستمرة على فتح طرق القرى والبلدات المعزولة بالثلوج في المناطق الجبلية.

وأرسلت ثلاثة زوارق مطاطية تابعة لفوج مغاوير البحر مع طواقمها الى قضاء عكار, للمشاركة في إخلاء المواطنين من القرى والبلدات التي حاصرتها السيول.

اليرزة في

25/2/2003

● تابعت قوى الجيش المنتشرة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة أعمال الإغاثة والإنقاذ وفتح الطرق في مختلف المناطق اللبنانية المعزولة بالثلوج.

في منطقة الشمال قامت طوافة تابعة للقوات الجوية بإنزال مواد غذائية في بلدة وطى مشمش ­ عكار المحاصرة بالثلوج, كما تمكنت الوحدات المنتشرة من فتح طريق بيت يونس ­ عكار وإزالة الإنهيارات عنها.

في منطقة البقاع تمكنت الوحدات المنتشرة من إنقاذ العديد من المواطنين المحتجزين على طرق قضاءي راشيا والبقاع الغربي وطرق بريتال- ­ حور تعلا -­ الخضر, الكنيسة -­ نبحا, وسهل طليا حيث تم تقديم المواد الغذائية والمحروقات لعائلات المزارعين المحتجزين في السهل المذكور, كما سيّرت دوريات مؤللة في منطقة عرسال- ­ الهرمل حيث أوصلت المؤن والمواد الغذائية لقرية مراح العين وأماكن أخرى في جرود رأس بعلبك ­ عرسال وتمكنت من فتح طرقات قرى وبلدات: وادي فيسان, مراح العين, جرود رأس بعلبك ­- عرسال, شعت, حربتا, الخرايب, جبولة, زبود وحلبتا.

وفي منطقة جبل لبنان تم إنقاذ عائلة كانت محتجزة داخل بيت مهجور في جرود العاقورة وعدد من المواطنين المحتجزين على مفترق سد شبروح وفي محلة ريفون.

وفي منطقة الجنوب قامت وحدات أخرى بإعادة فتح طريق جرجوع ­ اللويزة وإنقاذ عدد من المواطنين المحتجزين فيها.

اليرزة في 26/2/2003

● في إطار مساهمة الجيش في الحفاظ على الثروة الحرجية وخصوصاً غابات الأرز منها, توجهت وحدات من الجيش معززة بمجموعة من فوج المغاوير الى منطقة بشري في الشمال, حيث قامت بفتح الطرقات المؤدية الى غابة الأرز التاريخية, وشرعت بتنفيذ حملة واسعة تمت خلالها إزالة الثلوج بشكل كامل عن أشجار الغابة المذكورة, وعن أشجار بعض الغابات الصغيرة الموجودة في المنطقة.

اليرزة في 2/3/2003

● بتاريخ 2/3/2003 الساعة 15.30 سقطت كمية كبيرة من الثلوج عن سطح فندق الألبين في منطقة الأرز, مما أدى الى طمر ثلاثة أشخاص. على الفور تدخلت مجموعة إنقاذ من قوى الجيش في موقع الأرز/ مدرسة التزلج يرافقها طبيب المدرسة, وانتشلت الثلاثة من تحت الثلوج وأنقذت كلاً من كريم كريم جروج ونديم برّاج, فيما تبيّن أن السيدة دنيا فخري كانت قد توفيت داخل الثلوج.

اليرزة في 2/3/2003