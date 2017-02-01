بيان حول العمل في إزالة الألغام

إعداد: نينا عقل خليل

صدر عن قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه البيان التالي:

في إطار الخطة العامة الموضوعة لإزالة الألغام من مختلف المناطق اللبنانية، بإدارة وإشراف المكتب الوطني لنزع الألغام، أنجز فوج الهندسة ووحدات الهندسة في ألوية الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية بالاشتراك مع المجموعة الاستشارية لنزع الألغام "ماغ" (MAG) والكتيبة الأوكرانية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية، وفريق عمل أميركي مختص بالمسح التقني لنزع الألغام، خلال الفصل الثاني من هذا العام ما يلي:

­ تنظيف مساحة 367746 م2.

­ نزع وتفجير: 3064 لغماً وقذيفةً وجسماً مشبوهاً.

ويواصل الجيش اللبناني ­ المكتب الوطني لنزع الألغام تنفيذ حملات الإرشاد والتوعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام، حيث انهى حملة تذكيرية للتوعية شملت 25 بلدة وقرية جنوبية محاذية للخط الأزرق، إضافة إلى بلدت وقرى أخرى في محافظة جبل لبنان.

هذا وتكرّر قيادة الجيش تحذيرها المواطنين، خصوصاً في مناطق الجنوب والبقاع الغربي من الاقتراب من أي جسم غريب، وتدعوهم الى إبلاغ أقرب مركز عسكري عنه، كما تدعوهم إلى الاستفسار في المراكز العسكرية عن المناطق التي برغبون التجول بداخلها بهدف الاستثمار الزراعي أو القيام بأي نشاط آخر، وذلك لاحتمال وجود ألغام وأجسام مشبوهة فيها تعرّض حياتهم للخطر.