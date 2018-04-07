بيان يتعلق بمدعوي خدمة العلم

إعداد: نينا عقل خليل

صدر عن قيادة الجيش ­- مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً لبياناتها السابقة تذكّر قيادة الجيش جميع مدعوي خدمة العلم من مواليد عام 1973 ولغاية العام 1984 ضمناً, الذين تنطبق عليهم إحدى الحالات التالية:



1-­ لم يتقدم إطلاقاً لغاية تاريخه لتسوية وضعه.

2-­ متخلف عن الإلتحاق بالموعد المحدد لاستدعائه.

3-­ لم يستحصل بعد على بطاقة إعفاء نهائي.

4-­ إنتهاء صلاحية التأجيل الممنوح له.



تذكرّهم بوجوب التقدم من مديرية التعبئة أو أحد أقسامها في المناطق لتسوية أوضاعهم, كما تذكر هؤلاء المتخلفين أنه بالإضافة الى تعريض أنفسهم للملاحقة القضائية بجرم التخلف, فإن المادة 112 ­ الفقرة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 وتعليماته التطبيقية تنص على ما يلي:



­ يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت أداؤه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:

أ- ­ الإنتخاب والترشيح لمختلف الهيئات والمدارس وغيرها.

ب- ­ الإستخدام في أية وظيفة أو أي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.

ت- ­ مزاولة أية مهنة حرة.

ث- مغادرة الأراضي اللبنانية.

ج- ­ الإنتساب الى المدارس والجامعات.



كما وتنبه المدعوين مواليد العام 1973 والعام 1974 بأنهم لا يستطيعون مغادرة الأراضي اللبنانية إلا في حال حصولهم على بطاقة إعفاء نهائي من خدمة العلم أو ترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية من قيادة الجيش ­- مديرية التعبئة أو بطاقة الإحتياط.