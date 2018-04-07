بيان

صدر عن قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه البيان الآتي:



في إطـار الخطـة العامة الموضـوعة لإزالـة الألغام من مختلف المناطق اللبنانية, أنجـز مشروع التضامن الإماراتي بالإشتراك مع مؤسسات دوليـة أخرى غـير حكومـيـة خـلال الفصل الرابع من العام 2002, وفي نطـاق عمـله في أقضـية منطـقة الجنوب ما يلـي:



­ تنظيف مساحة 868488 م2.

­ نـزع وتفجـير 10320 لغـماً وعـبوة وجـسـماً مشبـوهـاً.



كما أنجزت وحدات الهندسة في الجيش اللبناني بالإشتراك مع مجموعات الدعم الهندسي التابعة للجيش العربي السوري الشقيق ما يلي:



­ تنظيف مساحة 140505 م2.

­ نزع وتفجير 4751 لغماً وعبوة وجسماً مشبوهاً.



ويواصل الجيش اللبناني ­ المكتب الوطني لنزع الألغام تنفيذ حملات الإرشاد والتوعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام, حيث شملت هذه الحملات 50 قرية وبلدة في منطقتي الجنوب والبقاع الغربي, كما يتابع إقامة ندوات التوعية في مختلف المناطق اللبنانية.



هذا, وتكرر قيادة الجيش تحذيرها المواطنين خصوصاً في مناطق الجنوب والبقاع الغربي من الإقتراب من أي جسم غريب وتدعوهم الى إبلاغ أقرب مركز عسكري عنه, كما تدعوهم الى الإستفسار من المراكز العسكرية عن المناطق التي يرغبون بالتجول داخلها بهدف الإستثمار الزراعي أو القيام بأي نشاط آخر, وذلك لجهة إحتمال وجود ألغام وأجسام مشبوهة فيها, حفاظاً على سلامتهم.