تأهيل ملعب كرة قدم في طرابلس بمبادرة من CIMIC

إعداد: باسكال معوّض بومارون

في محلّة بعل الدراويش – طرابلس، أقيم حفل افتتاح ملعب كرة قدم بعد أن جرى تأهيله بتمويلٍ من المملكة الهولندية في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني CIMIC. حضر الاحتفال العميد رينيه معوّض ممثلًا قائد الجيش العماد جان قهوجي، والملحق العسكري الهولندي في لبنان الكولونيل Yan Willen Mezger مع وفدٍ من السفارة، وعدد من الشخصيات.

ألقى العميد معوّض كلمة في المناسبة رحّب في مستهلها بالحضور وتوجّه باسم قائد الجيش العماد جان قهوجي بخالص الشكر والامتنان إلى ممثّل المملكة الهولندية ومن خلاله إلى سلطات بلاده على بادرتها الجديدة التي تأتي ضمن إطار برنامج التعاون العسكري – المدني CIMIC. وأكّد أنّ أهمية هذه المبادرة لا تقتصر على قيمتها المادية فحسب، بل تتجاوزها إلى القيمة المعنوية التي تعبّر عن تمسّك هولندا بصداقتها التاريخية مع لبنان، وإيمانها القوي بدور الجيش اللبناني الضامن لسيادة الوطن وحرّيته واستقلاله.

وأضاف: نحن موجودون على أرض مدينة معطاء كريمة، هي طرابلس الفيحاء، ذات الإرث الوطني الناصع، الغنيّة بثقافة العيش المشترك وبطاقات إنسانها في ميادين العِلم والتفوّق والإبداع. ويشهد التاريخ البعيد والقريب لهذه المدينة العزيزة، ولمنطقة الشمال عمومًا، على عُمق ارتباط أهلها بالمؤسسة العسكرية؛ كيف لا، وهم كانوا السبّاقين إلى نصرة الجيش، ولم يبخلوا في أي يومٍ من الأيّام برفده بخيرة شبابهم المخلصين، الذين كان من بينهم الكثير الكثير من الأبطال الميامين، والشهداء الأبرار، حتى كادت كلّ عائلة شمالية لا تخلو من شهيد ارتفع في معارك الدفاع عن لبنان، والذود عن كرامة أبنائه.

وأشار العميد معوّض إلى أنّ افتتاح الملعب الرياضي الذي يأتي بعد سلسلة مبادرات قام بها برنامج التعاون العسكري – المدني في الجيش، بالتعاون مع بعض أجهزة الدولة وعدد من الدول الصديقة والهيئات المحلية والدولية لمصلحة منطقة الشمال، إنّما يؤكّد الاهتمام بالأوضاع الإنمائية لهذه المنطقة التي عانت الكثير من المآسي والأحداث، ويؤكّد أيضًا وفاء المؤسسة العسكرية لها، إزاء ما قدّمته من تضحيات جِسام في سبيل الوطن، آملًا أن تستمرّ هذه المبادرات مستقبلًا لتشمل العديد من المجالات الأخرى، بما يعود بالخير على أبناء الشمال، ويُسهِم بقدر المستطاع في التخفيف من الأعباء المُلقاة على كاهلهم، وذلك جنبًا إلى جنب مع السهر على أمنهم واستقرارهم والحفاظ على أرزاقهم وممتلكاتهم.

كما كانت كلمات لكل من، الشيخ محمد إمام ممثلًا طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، والشيخ أحمد الضايع ممثلًا المجلس الإسلامي العلوي، والسيد شادي النشابه ممثلًا جمعية UTOPIA؛ وقد أجمعوا على شكر السلطات الهولندية، ونوّهوا باحتضان الجيش لأبناء المنطقة، والدور الإنمائي المميز الذي يؤدّيه برنامج التعاون العسكري – المدني CIMIC.

وفي ختام الحفل قدّم عدد من الشباب الموهوبين أغنيات RAP مواضيعها السلام والاستشهاد... ووصلات بهلوانية على الدراجات الهوائية، تابعها المدعوون خلال حفل الكوكتيل الذي أقيم في المناسبة.