تحرير العراقي (م.غ.) بعد خطفه في مدينة بيروت

السبت, 10 شباط 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن إقدام أحد الأشخاص على خطف العراقي (م.غ.) بتاريخ 31 /1 /2024 في مدينة بيروت، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم تمكنت على أثرها بتاريخ 9 /2 /2024 من تحرير المخطوف عند الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف ثلاثة من المتورطين في عملية الخطف.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.