تحرير مخطوفين قرب الحدود اللبنانية – السورية

السبت, 09 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٢٢ قامت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العريض قرب الحدود اللبنانية- السورية بتحرير السوري (ح.ك.) واليمني (م.ص.) اللذين تم استدراجهما من أحد فنادق بيروت بتاريخ 7 / 3 / 2022 واختطافهما.

كما قامت دورية من المديرية المذكورة في منطقة قلد السبع قرب الحدود اللبنانية- السورية بتحرير المواطن (ح.ع) الذي اختُطف بتاريخ 3/4/2022 بعدما استدرجه الخاطفون من بلدته كفرمان – النبطية.

بوشر التحقيق وتجري المتابعة لتوقيف الخاطفين.