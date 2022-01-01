تحرير مخطوفَين عند الحدود اللبنانية - السورية

الثلاثاء, 23 كانون الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 22/ 1/ 2024، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المواطنة (ل.أ.) وزوجها السوري (م.ح.) عند الحدود اللبنانية – السورية، بعد خطفهما بتاريخ 16/ 1/ 2024 من قبل عصابة منظّمة تعمل في مجال الإتجار بالبشر. وكانت العصابة قد استدرجتهما من منطقة السبتية – جبل لبنان إلى الحدود وأوهمتهما بالسفر إلى الخارج عبر طرق غير شرعية، وهددتهما بالقتل وطالبت بفدية مالية لقاء تحريرهما.

بوشر التحقيق وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة.