تحرير مواطن في منطقة القصر - الهرمل الحدودية بعد اختطافه من قبل عصابة خطف

الاثنين, 10 حزيران 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 6 /2024، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المواطن (ع.ز.) في منطقة القصر - الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية بعد سلسلة عمليات دهم وتوقيفات أدت إلى تحديد مكانه. وكان المواطن قد اختُطف بتاريخ 30/5/2024 من قبل عصابة خطف استدرجته وطالبت بفدية مالية للإفراج عنه.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل لتوقيف بقية الضالعين في عملية الخطف.