تخريج الدورة السابعة في القانون الدولي الإنساني لخريجي كليات الإعلام، والتي نظمتها مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الجيش بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)