تخريج الدورة 26 لآمر سرية

إعداد: نينا عقل خليل

أقيم في المدرسة الحربية، احتفال لمناسبة انتهاء تدريب الدفعة السادسة والعشرين من دورة آمر سرية، وذلك بمتابعة الضباط المدربين أو المحاضرين.

ترأس الحفل العميد الركن بسام يحيى قائد المدرسة، ممثلاً قائد الجيش العماد ميشال سليمان وحضره ضباط من قيادة الجيش، بالإضافة إلى ضباط المدرسة والضباط التلامذة وعقيلاتهم.

بعد النشيد الوطنـي اللبـناني وتـلاوة نتائج الدورة، وزع العمـيد الركن يحيى الشهادات على الضباط الذين تابعوا الدورة وفقاً لتصنيف النتائج النهائية، ثم ألقى كلمة نوه فيها بانجاز الضباط التلامذة ونجاحـهم بفضـل المدربين وبفضـل سهـرهم وتصميـمهم الشخـصي. وفي الختام، أخذت الصـور التذكارية أمام النصـب التذكاري، وأقيم حفل كوكـتيل فـي ردهـة الشـرف.