تخريج دورة الأركان التاسعة والثلاثين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان – الريحانية حفل تخريج دورة الأركان التاسعة والثلاثين التي تضم ضباطًا من الجيش والأجهزة الأمنية وضباطًا من الدول العربية الشقيقة. ترأس الحفل رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده بحضور المفتش العام وممثلين عن الأجهزة الأمنية والجامعات الوطنية وشخصيات ديبلوماسيّة وعدد من الملحقين العسكريين، إضافة إلى عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

بعد توزيع الشهادات على المتخرجين، ألقى كلٌّ من طليع دورة الأركان وطليع الضباط العرب وقائد الكلية كلمة بالمناسبة. ثم ألقى رئيس الأركان كلمة جاء فيها: «ندرك جميعًا خطورة المرحلة على منطقتنا، وكثرة المتغيرات والتعقيدات في المشهد الجيوسياسي، والغموض الذي يكتنف مستقبل المنطقة مع تصاعُد حدة النزاعات وتَوسُّعها. هذا الواقع يرخي بثقله على لبنان من نواحٍ مختلفة، بخاصة مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على أمننا وسيادتنا، عقب عدوانه الأخير وما نتج عنه من خسائر بشرية ومادية فادحة. بناء عليه، تبذل المؤسسة العسكرية قصارى جهدها لتنفيذ مهماتها، وتعمل على إعادة الاستقرار في الجنوب بالتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701».

وختم بتهنئة المتخرجين والتنويه بجهود عناصر الكلية والأساتذة المدربين، وشكر الجامعات وبخاصة الجامعة اللبنانية على تعاونها الأكاديمي مع الجيش بهدف رفع المستوى الثقافي والعلمي لعناصره.