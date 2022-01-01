الخميس, 27 حزيران 2024

ترأس رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون حفل تخريج دورة الأركان الثامنة والثلاثين ودورة الأركان الأولى باللغة الإنكليزية في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان – الريحانية، بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجامعات الوطنية وشخصيات ديبلوماسيّة وعدد من الملحقين العسكريين، إضافة إلى عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

بعد توزيع الشهادات على المتخرجين، ألقى كلٌّ من طليع دورة الأركان وطليع الضباط العرب وطليع الضباط الأجانب وقائد الكلية كلمة بالمناسبة. ثم ألقى رئيس الأركان كلمة جاء فيها: "تتوجون بتخرّجكم مسيرة عامٍ من الدراسة النظرية والعملية، بذلتم خلاله جهودًا حثيثة لتوسيع آفاقكم".

وأضاف: "إن الظروف القاسية التي تشهدها بلادنا وبخاصة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي، كلها لا تثني الجيش عن الاضطلاع بدوره الوطني".

وختم بتهنئة المتخرجين والتنويه بجهود عناصر الكلية والأساتذة المدربين، وشكر الجامعات وبخاصة الجامعة اللبنانية على تعاونها الأكاديمي مع الجيش بهدف رفع المستوى الثقافي والعلمي لعناصره.