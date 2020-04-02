تخريج دورة الأركان الرابعة والثلاثين

أكّد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم أنّه في مواجهة التحديات «نعاهد اللبنانيين على بذل المزيد من الجهود والتضحيات للحفاظ على ثقة الشعب بالجيش، فهي أغلى ما نملك من رصيد وطني».

كلام رئيس الأركان جاء خلال ترؤسه ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون احتفال تخريج دورة الأركان الرابعة والثلاثين الذي أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان. وتضـم الدورة ضباطًـا من الجيش والأجهزة الأمنية وضباطًا أشقـاء عرب من الأردن، مصر، الكويت، السودان وعُمان.

... ودورة تلامذة رتباء

كذلك، ترأس رئيس الأركان ممثلًا العماد قائد الجيش احتفال تخريج دورة التلامذة الرتباء الخامسة والعشرين التي حملت اسم «المعاون الشهيد عباس الكموني»، والذي أُقيم في معهد الرتباء - ثكنة محمد مكي - بعلبك، في حضور عدد من ضباط الجيش. ودعا المتخرّجين إلى «التمسّك بالقيم العسكرية والمناقبية واحترام الذات النابع من الانضباط العسكري، واحترام الرؤساء والمرؤوسين».

جولة حدودية

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم كل من فوج الحدود البرية الثاني ولواء المشاة التاسع، حيث التقى قادة الوحدات المنتشرة، واطّلع منهم على الوضع في المنطقة والإجراءات الميدانية المتخذة لحفظ الاستقرار وحماية الحدود في قطاعاتهم.