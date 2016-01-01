تخريج دورة تقييم تقني وتكتي لفرق القتال الجبلي

إعداد: نينا عقل خليل

جرى في ثكنة صقور القمم في العاقورة، حفل تخريج وتوزيع شهادات على دفعة من العسكريين في سرية القتال الجبلي الذين تابعوا دورة تقييم تقني وتكتي لفرق القتال الجبلي - شتوي، من قبل فريق تدريب فرنسي.

حضـر الاحتـفال قائد الفـوج العقيـد عبـاس ابراهيم وأعضاء فريق التدريب الفرنسي وضباط الفوج. وللمناسبة، قدّم العقيد ابراهيم درع فوج المغاوير إلى الضباط المدربين عربون محبة وتقدير. وكان سبق التخريج، حفل غداء تكريمي أقيم في نادي ضباط الفوج على شـرف الوفـد الفرنسي حضره الضباط كافة.

