تخريج دورة قائد كتيبة السادسة والخمسين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الخميس, 14 تموز 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ـــ الريحانية، حفل تخريج ضباط دورة قائد كتيبة الدفعة السادسة والخمسين، برئاسة قائد الكلية العميد الركن حسن جوني ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون. وبعد تسليم الشهادات للمتخرجين ألقى العميد الركن جوني كلمة جاء فيها: "لا تسمحوا لليأس والإحباط أن يتسلّل إلى داخل كل منكم، مهما اشتدت الصعاب وقست الظروف وتفاقمت المشكلات. فإننا ننتمي إلى مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، وانطلاقاً من هذا الشعار المقدّس علينا أن نكون أوفياء لمستقبل وطننا، مضحين بحاضرنا، لنستحق شرف ماضينا وتاريخنا".