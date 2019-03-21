تخريج طلاب ماستر في الدراسات الاستراتيجية

الثلاثاء, 09 نيسان 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً باللواء الركن أمين العرم رئيس الأركان، أقيم قبل ظهر اليوم في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش- الريحانية، حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب الماستر في الدراسات الاستراتيجية، وفقاً لبرنامج مشترك بين المركز المذكور وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور كميل حبيب ممثلاً رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، إلى جانب عدد من الضباط والشخصيات الأكاديمية.

استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثمّ كانت كلمة لكل من مسيّر أعمال المركز العميد الركن سعيد قزح، والدكتور كميل حبيب، شدّدت على أهمية التعاون بين الجانبين لجهة تبادل المعارف والخبرات، وإتاحة الفرصة أمام الضباط للتخصص في مجال الدراسات الاستراتيجية.

كما ألقى اللواء الركن العرم كلمة جاء فيها: "يُعَدُّ العلم مقوّماً أساسياً من مقومات بناء الأمم وتقدّم المجتمعات وتنميتها، وعاملاً مؤثراً في تطوير شخصية الفرد وتقدُّمه وتعزيز مكانته الاجتماعية. انطلاقاً من ذلك، أولت قيادة الجيش هذا الموضوع الأهمية القصوى، وسعت دوماً إلى التشجيع على التحصيل العلمي وتثقيف الذات، سواء داخل المؤسسة العسكرية على صعيد الضباط والعسكريين، أو خارجها على صعيد المجتمع اللبناني من خلال تكريس الشراكة مع الجامعات الوطنية". ثم نقل تهنئة العماد عون إلى المتخرجين، والشكر إلى الجامعة اللبنانية، منوّهاً بجهود الضباط والعسكريين في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية".

واختُتم الحفل بتسليم الشهادات للمتخرجين، وتقديم درع تذكارية إلى ممثل رئيس الجامعة اللبنانية، وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.