تخريج وتوزيع شهادات لضباط وعسكريين بعدما تابعوا بنجاح دورة "نقاط ارتكاز النوع الاجتماعي"

الجمعة, 24 تموز 2026

أقام قسم النوع الاجتماعي في الجيش حفل تخريج وتوزيع شهادات لسبع دفعات من الضباط والعسكريين الذين تابعوا بنجاح دورة "نقاط ارتكاز النوع الاجتماعي" ابتداءً من 10 / 2 / 2026 ولغاية 24 / 7 / 2026 في كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان، وذلك بدعم من السلطات النروجية عبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

تهدف هذه الدورة إلى تدريب عناصر الجيش على تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين داخل المؤسسة.