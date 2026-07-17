تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق: توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين، وضبط أسلحة ومواد مخدّرة

الجمعة, 17 تموز 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين وسوريَّين وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في مناطق خلدة والشويفات وعرمون – عاليه وتوقيف المواطنَين (خ.ا.) و(خ.ض.) لتأليفهما عصابة سرقة وسلب، والمواطن (ع.ش.) لقيامه بأعمال خطف، والمواطن (م.ز.) لإطلاقه النار. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وأعتدة عسكرية.

• دهم منزل السوري (ح.ح.) في منطقة عرمون – عاليه وتوقيفه لإطلاقه النار.

• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية لقيامه بأعمال سلب وسرقة وترويجه المخدرات.

• توقيف المواطنَين (ا.ف.) و(م.ح.) والسوري (م.و.) عند حاجزَي مجدلون وحربتا - بعلبك لإطلاقهم النار وحيازتهم كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.

• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة رأس العين – بعلبك لحيازته سلاحًا حربيًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.