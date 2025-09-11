تذكير الراغبين بالتطوع بصفة تلميذ ضابط لمصلحة الجيش والأجهزة الأمنية بالمهلة المحددة لتقديم الطلبات

الخميس, 11 أيلول 2025

أعلنت وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش، عن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لمصلحة الجيش (قوى: بر – جو – بحر) والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قوى

بر) والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك بطريقة المباراة، من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور فقط)، الحائزين على شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة ومعدّل العلامات فيها 12/20 وما فوق، أو ما يعادلها رسميًّا، أو إفادة إنهاء الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019 – 2020 بفروعها كافة على أن يُجاز للعسكري التقدم لصالح أي من الأجهزة المذكورة.

تذكّر قيادة الجيش الراغبين بالتطوع أن يتقدموا بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدوام الرسمي من الإثنين إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة 7.30 لغاية الساعة 13.30، وذلك حتى تاريخ 25 /9 /2025 ضمنًا، في الكلية الحربية – الفياضية.

الشروط والمستندات المطلوبة.