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تسلم ٣ طوافات عسكرية مقدمة من السلطات الأميركية إلى الجيش اللبناني
أقيم قبل ظهر اليوم في قاعدة بيروت الجوية حفل تسليم ۳ طوافات عسكرية من نوع HUEY II مقدمة من السلطات الأميركية إلى الجيش اللبناني في إطار برنامج المساعدات الأميركية، بحضور العميد الركن زياد هيكل نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأميركية في لبنان السيدة Dorothy Shea ، إلى جانب عدد من الضباط والمشاركين.
وأكدت السفيرة Shea استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة بلادها برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية، وذلك انطلاقاً من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان.
من جهة أخرى، ألقى العميد الركن هيكل كلمة جاء فيها: "يمرُّ وطننا بمرحلة قد تكون الأخطر في تاريخه، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية بثقلها على الوضع الاجتماعي وباتت تهدد لقمة عيش المواطنين. بموازاة ذلك، تستمر المؤسسة العسكرية في تنفيذ مهماتها دفاعاً عن لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتتولى مسؤولية مراقبة الحدود وضبطها، وتُواصل الحرب على الإرهاب بشبكاته وخلاياه التخريبية. من هنا نرى أن المساعدات العسكرية المقدمة إلى الجيش، ولا سيما على صعيد تعزيز إمكاناته الجوية، تُطور القدرات العملانية للقوات الجوية وتصب في خدمة أهدافنا الوطنية".
وختم موجّهاً الشكر إلى السلطات الأميركية والسفيرة Shea على المبادرات المتكررة لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية.