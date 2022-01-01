تسلم ٣ طوافات عسكرية مقدمة من السلطات الأميركية إلى الجيش اللبناني

الجمعة, 16 كانون الأول 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في قاعدة بيروت الجوية حفل تسليم ۳ طوافات عسكرية من نوع ‎ ‎‏ ‏HUEY II مقدمة من السلطات الأميركية إلى الجيش اللبناني‎ في إطار برنامج المساعدات الأميركية، بحضور العميد الركن زياد هيكل نائب رئيس الأركان للتجهيز ‎ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأميركية في لبنان السيدة Dorothy Shea ، إلى جانب ‎عدد من الضباط والمشاركين.

وأكدت السفيرة Shea استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة بلادها برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات ‎العسكرية العالية، وذلك انطلاقاً من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان.

من جهة أخرى، ألقى العميد الركن هيكل كلمة جاء فيها: "يمرُّ وطننا بمرحلة قد تكون ‎الأخطر في تاريخه، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية بثقلها على الوضع الاجتماعي وباتت تهدد لقمة عيش ‎المواطنين. بموازاة ذلك، تستمر المؤسسة العسكرية في تنفيذ مهماتها دفاعاً عن لبنان وسيادته واستقلاله ‎وسلامة أراضيه، وتتولى مسؤولية مراقبة الحدود وضبطها، وتُواصل الحرب على الإرهاب بشبكاته وخلاياه ‎التخريبية. من هنا نرى أن المساعدات العسكرية المقدمة إلى الجيش، ولا سيما على صعيد تعزيز إمكاناته ‎الجوية، تُطور القدرات العملانية للقوات الجوية وتصب في خدمة أهدافنا الوطنية".‎

وختم موجّهاً الشكر إلى السلطات الأميركية والسفيرة Shea على المبادرات المتكررة لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية.