تسليم أربع هبات في محافظتَي الجنوب والنبطية ضمن برنامج التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش CIMIC والمملكة الهولندية

الثلاثاء, 16 كانون الأول 2025

ضمن برنامج التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش CIMIC والمملكة الهولندية، جرى تسليم أربع هبات في محافظتَي الجنوب والنبطية، تتضمن:

تركيب نظام طاقة شمسية لتشغيل بئر مياه في بلدة دير ميماس، تركيب نظام لتنقية المياه في بلدة دبين، تقديم مولد كهربائي لمستشفى قانا الحكومي، تأمين خزانات مياه لمدرسة البياض الرسمية.

تهدف هذه الهبات إلى دعم الأهالي والوقوف إلى جانبهم خلال الظروف الصعبة الحالية.