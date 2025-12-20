تسليم هبة لصالح كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ضمن برنامج التعاون بين CIMIC و MIBIL

السبت, 20 كانون الأول 2025

ضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري - المدني في الجيش (CIMIC) والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان (MIBIL)، جرى تسليم معدات لصالح كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية – مركز التدريب الميداني في غزير - كسروان، بحضور عميدة الكلية وممثل عن البعثة، وعدد من ضباط الجيش وأساتذة الكلية.

تهدف هذه الهبة إلى تعزيز التعاون بين الجيش وباقي مؤسسات الدولة لا سيّما الجامعة اللبنانية، وذلك بغية رفع جهوزيتها ودعمها في ظل الظروف الصعبة الحالية.