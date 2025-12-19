تسليم هبتَين في محافظتَي الجنوب والنبطية ضمن برنامج التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش CIMIC والمملكة الهولندية

- En
الجمعة, 19 كانون الأول 2025
ضمن برنامج التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش CIMIC والمملكة الهولندية، جرى تسليم هبتَين في محافظتَي الجنوب والنبطية، تتضمنان:
تسليم معدات طبية لمستشفى بنت جبيل الحكومي بالشراكة مع السلطات الهولندية، تركيب نظام طاقة شمسية لتشغيل بئر مياه في بلدة طورا – صور.
تهدف هاتان الهبتان إلى دعم الأهالي في الجنوب، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة الحالية.