تسليم هبتَين في محافظتَي الجنوب والنبطية ضمن برنامج التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش CIMIC والمملكة الهولندية

الجمعة, 19 كانون الأول 2025

ضمن برنامج التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش CIMIC والمملكة الهولندية، جرى تسليم هبتَين في محافظتَي الجنوب والنبطية، تتضمنان:

تسليم معدات طبية لمستشفى بنت جبيل الحكومي بالشراكة مع السلطات الهولندية، تركيب نظام طاقة شمسية لتشغيل بئر مياه في بلدة طورا – صور.

تهدف هاتان الهبتان إلى دعم الأهالي في الجنوب، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة الحالية.