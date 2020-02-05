تسليم وتسلّم وزارة الدفاع الوطني

أُقيمت في اليرزة، مراسم تسليم وتسلّم وزارة الدفاع الوطني بين الوزيرين الياس بو صعب وزينة عكر.

استقبـل قائـد الجيـش العمـاد جـوزاف عون وعدد من كبار الضباط الوزيرة عكر في باحة وزارة الدفاع الوطني، حيث قُدّمت لها التشريفات اللازمة.

وعقب مراسم التسليم والتسلّم، هنّأ الوزير السابق بو صعب الوزيرة عكر على توليها مسؤولياتها الجديدة، متمنيًا لها التوفيق في مهماتها، معبّرًا عن اعتزازه وفخره والشرف بالخدمة في وزارة الدفاع وإلى جانب الجيش والمؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أنّه «من الأشخاص الذين تعلّموا ورأوا أنّ ما نعرفه عن المؤسسة العسكرية هو قليل جدًا أمام التضحيات التي تقدمها». وأضاف: اتكالنا على الجيش كي يحمينا ويحمي الاستقرار، ولا أستطيع إلا أن أنحني احترامًا لهذه المؤسسة التي كان لي شرف خدمتها.

وأشار الوزير بو صعب الى أنّ قانون الدفاع يحتاج الى تعديل إذ إنّه وُضع في العام ١٩٨٣، مُردفًا أنّه سيبقى دائمًا مدافعًا عن المؤسسة العسكرية أيًّا كان موقعه.

بدورها، ألقت الوزيرة عكر كلمة قالت فيها: في أول رسالة لكم أقول إنّني نائب رئيس حكومة ووزيرة دفاع عن حقوقكم التي هي حقوق وطن بكامله. أعلم أنّ محاربة الفساد هي من مطالبكم الأساسية، وسأعمل لتحقيق هذا المطلب من خلال مجلس الوزراء وموقعي، والمسؤولية التي تقع على عاتقي ليست النجاح فقط بل التغيير للأفضل.

وإذ توجّهت بالتحية إلى أهالي الشهداء، شكرت الوزير بو صعب وقائد الجيش العماد جوزاف عون وضباط الجيش والعسكريين على جهودهم.